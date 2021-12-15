Путин подтвердил намерение поехать на открытие Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин подтвердил, что намерен приехать на открытие зимней Олимпиады в Пекине и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил ТАСС.

Путин по видеосвязи сообщил китайскому коллеге, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года. Си Цзиньпин отметил, что тоже с нетерпением ждет переговоров вживую с российским лидером во время Олимпийских игр.

«Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине», — подчеркнул Путин.

Президент РФ поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение посетить ОИ-2022. Владимир Путин, говоря об Олимпийских играх, выразил свое мнение по поводу политизации спорта.

Российский лидер отметил, что РФ и КНР поддерживают друг друга в вопросах международного спортивного сотрудничества, в частности в неприятии всевозможных попыток политизации спорта и олимпийского движения. Путин выразил уверенность, что предстоящее знаковое мероприятие в Китае пройдет на самом высоком уровне.

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.