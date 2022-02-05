Путин и Си Цзиньпин стали самыми упоминаемыми персонами в первый день Олимпиады

Руководитель Компартии Китая и президент России Владимир Путин стали самыми упоминаемыми персонами среди англоговорящих соцмедиа, где обсуждают Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на совместное исследование с компанией Brand Analytics.

Согласно представленным данным, первое место получил глава Китая Си Цзиньпин с результатом 4452 упоминаний. На втором месте расположился президент России Владимир Путин с результатом 3008 упоминаний. Замкнул тройку индийский спортсмена Ариф Хан, выступающий в соревнованиях по слалому на горных лыжах. Его упомянули в социальных сетях 1492 раза.

Остальные места заняли следующие лица. Премьер-министр Пакистана Имран Хан (1804 упоминаний). Его начали обсуждать, после того, на открытии Олимпийских игр он сел отдельно от других правительственных делегаций.

Китайская скелетонистка Чжао Дан удостоилась 1563 упомианий после того, как она пронесла флаг своей страны на открытии Олимпиады.

В топ-10 также вошли китайский конькобежец Гао Тинъюй (1563), глава МОК Томас Бах (1 462), японский фигурист-одиночник Юдзуру Ханю (1162), а также лыжница Динигир Йиламуцзян (744) и двоеборец Чжао Цзявэнь (718), которые зажгли олимпийский огонь.

Как уточнил RT, в русскоязычных соцмедиа, где поднимают тему Олимпиады, Владимир Путин прочно удерживает первое место с упоминанием более 18,5 тысяч раз. Второе место досталось лыжнице Наталье Непряевой, ставшей первой российской победительницей на Олимпиаде. Замкнул тройку спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.