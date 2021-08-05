Прыгунья в высоту Мария Ласицкене прошла в финал Олимпиады

Российская спортсменка Мария Ласицкене вышла в финал соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Она прыгнула 1,95 метра, чего хватило для продолжения борьбы за медали.

Необходимую для выхода в финал высоту она смогла взять с третьей попытки. Финал состоится 7 августа в 13.35 по московскому времени.

Для Марии Ласицкене стала дебютом Олимпиада в Токио. Она уже является трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Четверг, 5 августа, стал удачным и для россиянки Юлии Тимошиной, она пробилась в финал в прыжках в высоту с 10-метровой вышки. Россиянка в полуфинале по итогам пяти попыток стала шестой, показав результат 319,80 балла.

Россия в медальном зачете опустилась на шестое место. Она уступает Китаю, США, Японии, Великобритании и Австралии. На Олимпиаде в Токио страна не добрала медали в дзюдо, вольной борьбе и греко-римской борьбе. В этих видах спорта Россия всегда была фаворитом. Также не будет медали в женском волейболе, команда не смогла в четвертьфинале обыграть одних из главных своих соперников — сборную Бразилии.

Закрытие Олимпиады пройдет 8 августа.