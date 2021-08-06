«Проверить всех по полной программе». Губерниев высказался о допинге бразильской волейболистки

В крови бразильской волейболистки Тандары Кайшеты, выступающей на Олимпиаде, обнаружили допинг. По мнению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, этот случай вопиющий и, возможно, неединственный в сборной Бразилии Об этом сообщил порта Sport24.

«Это вопиющий случай! Там надо всю команду проверить. Может, не только одна спортсменка всю Олимпиаду играла с положительным допинг-тестом. Бразильянок надо проверить всех по полной программе. Очень странно, она одна взяла и употребляла допинг?» — заявил комментатор.

В четвертьфинале Олимпиады российские волейболистки уступили бразильянкам со счетом 3:1. Кайшета набрала в матче шесть очков. Сейчас она отстранена от участия, написала «Газета.ru».