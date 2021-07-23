Противники Олимпиады устроили пикет около стадиона

День открытия Олимпийских игр начался в Токио с массовых акций протеста. Противники международных соревнований устроили митинги около здания правительства и Национального стадиона, где в данный момент проходит мероприятие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Как пояснила одна из участниц акции, в столице Японии сейчас происходит новая вспышка коронавирусной инфекции. Проводить международные соревнования в таких условиях нельзя.

«Олимпиада проводится для спонсоров и олимпийских чиновников. О простых гражданах и спортсменах никто не думает», — подчеркнула собеседница агентства.

Как сообщило издание «Спорт-Экспресс», крики собравшихся слышны на стадионе, где проходит церемония открытия. Лозунги хорошо слышно во время пауз между выступлениями.

В социальных сетях появились фото и видео с места событий.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти в прошлом году, но из-за пандемии проведение соревнований перенесли на год. 23 июля проходит церемония открытия с практически пустыми трибунами. На стадион допустили только 950 официальных лиц.