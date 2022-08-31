Прошедшие сертификацию гамбургеры появятся в школьных столовых Химок

Подготовку школ к 1 сентября обсудили на совещании главы Химок Дмитрия Волошина. Одной из тем встречи стала организация школьного питания. По словам главы, в этом году детей ждет разнообразное меню с нестандартными блюдами.

Волошин рассказал, что одним из блюд школьного меню станут бургеры. На их сертификацию ушло полгода.

«Казалось бы, просто котлета и просто хлеб сертифицировать не нужно, но если это бургер — полгода на процедуру. Но главное — результат. Дети просили нас разнообразить меню, у нас получилось. Важно, что новое блюдо не просто вкусное, но также полезное и сбалансированное, как того требуют стандарты», — отметил глава Химок.

Ответственный за школьное питание — «Комбинат питания». За качеством его работы следит администрация округа. Дмитрий Волошин добавил, что в школах также пройдут завтраки, на которых родители смогут сами попробовать блюда.

Ранее по инициативе президента в Подмосковье ввели обязательное бесплатное питание для учащихся начальной школы. В Химках это почти 16 тысяч детей. Также на меру поддержки могут рассчитывать ребята из многодетных семей, инвалиды и малообеспеченные школьники. Таких в округе более 5800. Кроме того, ученики 5-11-х классов получают бесплатные завтраки два раза в неделю.

Ознакомиться с меню родители могут на сайтах школ. Там указаны рацион, вес порции и ее калорийность. А попробовать блюда можно по договоренности с классным руководителем или купить из ассортимента столовой.

Ранее по инициативе губернатора Андрея Воробьева сообщили, что младших школьников Подмосковья угостят мороженым 1 сентября.