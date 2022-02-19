Щербакова рассказала о разговоре с Валиевой после проката произвольной программы

Фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на Играх в Пекине, рассказала, что после проката произвольной программы она поговорила по душам с Камилой Валиевой. Щербакова добавила, что не могла оставаться равнодушной к произошедшему.

По словам олимпийской чемпионки, до старта соревнований мысли были, конечно, только о себе, о предстоящем выходе на лед. Но после выступления она смотрела прокат Валиевой, написала kp.ru.

«Как человек, который видит все ее тренировки и многое на себе проживает, не могу оставаться равнодушной», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Щербакова добавила, что вечером она с Валиевой поговорила по душам. Подробностями беседы спортсменка делиться не стала.

«Все обсудили. Но хочется все-таки оставить это между собой», — добавила она.

Щербакова завоевала золото по фигурному катанию на Олимпиаде. Серебро выиграла Александра Трусова. Камила Валиева, которая оказалась под сильнейшим давлением из-за допингового скандала, во время произвольной программы допустила ошибки. Ей присудили четвертое место в личном турнире.