Стало известно, что планирует показать Валиева в произвольной программе

Российская фигуристка Камила Валиева планирует показать в своей произвольной программе на Олимпийских играх три прыжка в четыре оборота. Об этом говорится в официальном протоколе соревнований, он оказался в распоряжении ТАСС.

Валиева заявила четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа, каскад из четверного и тройного тулупов, ойлера и тройного сальхова.

У Анны Щербаковой в заявке — каскад из четверного флипа и тройного тулупа, также четверной флип. Александра Трусова покажет четверной флип, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад с четверным лутцем и тройным тулупом, а также каскад с четверным лутцем, ойлером и тройным сальховом.

По итогам короткой программы на Играх Камила Валиева занимает первое место, за ней — Анна Щербакова, на третьем месте — Каори Сакамото, на четвертом — Александра Трусова.

По данным СМИ, Международный союз конькобежцев (ISU) в случае установления мирового рекорда Валиевой посчитает этот результат предварительным из-за допингового скандала.

Произвольная программа фигуристок на Олимпиаде начнется в 13:00 по московскому времени.