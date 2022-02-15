«Продукты питания здесь ни при чем». Фармаколог объяснил слова сотрудника комитета МОК о дедушке Валиевой

Слова представителя комитета МОК о том, что запрещенный препарат мог оказаться в организме Камилы Валиевой из-за продукта, который якобы употреблял ее дедушка, не имеют отношения к продуктам питания, заявил «360» клинический фармаколог Олег Талибов. По словам специалиста, речь может идти именно о лекарственном препарате.

«Продукт, который употреблял ее дедушка, не является некачественным продуктом питания. Имеется в виду, скорее всего, фармакологический продукт, то есть официально назначенный лекарственный препарат, если ее дедушка действительно его употреблял», — пояснил эксперт.

На фоне скандала вокруг допинг-теста Валиевой и заявления спортивного чиновника из МОК в Сети врач спортивной медицины Владимир Аловский ранее предположил, что препарат мог попасть в организм фигуристки с любыми продуктами питания. В качестве примера он привел препараты роста, которые дают телятам для набора веса.

Талибов такую точку зрения не разделил и объяснил, что ему неизвестны случаи, чтобы животных кормили триметазидином.

«Бывает, есть случаи, когда животных кормят стероидными анаболическими гормонами или гормонами роста, к которым триметазидин не относится. <…> Я не слышал прецедентов, чтобы животные получали триметазидин. <…> И давайте исходить из того, что любой ветеринарный продукт находится под контролем ветеринарных ведомств», — подчеркнул фармаколог.

Специалист еще раз обратил внимание, что слова представителя комитета МОК касались лекарственного продукта, а не продукта питания.

«Когда мы говорим, что дедушка принимал продукт, он (сотрудник МОК — прим. ред.) имел в виду, что дедушка, возможно, будучи кардиологическим пациентом, принимал назначенный ему его врачом-кардиологом триметазидин. Продукты питания здесь, насколько я понимаю, ни при чем», — сказал Талибов.

Он объяснил, что триметазидин применяется в кардиологии. Это препарат второго ряда для лечения стенокардии напряжения. В России он зарегистрирован, а также входит в рекомендации Европейского общества кардиологов для ряда пациента с кардиологической патологией.

«[Триметазидин] влияет на метаболизм в клетках миокарда, он переключает метаболизм с утилизации жирных кислот на утилизацию глюкозы, что в условиях гипоксии, <…> то есть при ишемической болезни сердца оказывается более выгодным для этих клеток», — сказал собеседник «360».

Талибов подчеркнул, что у спортсменов триметазидин запрещен с 2014 года в соревновательный период, а с 2015 года — в любой из периодов. Он также отметил, что у врачей нет никаких научных убедительных доказательств, которые позволили бы сказать, что этот препарат как-то повышает производительность у спортсменов.

Камила Валиева сегодня представила короткую программу в рамках личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Она стала лидером, набрав 82,16 балла.