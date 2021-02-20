Принцесса Евгения придумала имя новорожденному сыну

Принцесса Йоркская Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк назвали своего первенца Августом Филиппом Хоуком. Внучка королевы Великобритании выложила фотографию с новорожденным в своем Instagram.

«Наши сердца полны любовью к этому маленькому человеку, слова не могут описать ее. Мы рады поделиться с вами этими фотографиями, сделанными нашей прекрасной акушеркой», — написала принцесса Йоркская.

Август — первый ребенок принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбэнка. Младенец также первый внук герцога Йоркского Эндрю и его бывшей супруги Сары, девятый правнук британской королевы Елизаветы II. Ребенок получил свое второе имя в честь прадедушки, написала «Газета.ru».

Принцесса Йоркская родила сына 9 февраля в частном родильном доме в Лондоне. Муж поддерживал супругу непосредственно в больничной палате.