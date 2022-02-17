Президент МОК обсудил со сборными США и Японии отмену церемонии награждения из-за дела Валиевой

Президент МОК Томас Бах общался с американской сборной и Олимпийским комитетом Японии по поводу допингового скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом заявил глава пресс-службы организации Марк Адамс.

«Я могу подтвердить, что была встреча между президентом Бахом и американской командой. Мы также провели переговоры с Олимпийским комитетом Японии. Раскрывать детали этого общения я не буду, пусть они останутся внутри. Больше не хотелось бы никаких спекуляций на эту тему», — сказал он. Его процитировал «Спорт-Экспресс».

Адамс затруднился ответить, чьей была идея встретиться с американцами. Он предположил, что инициатором был глава МОК. Представитель организации подчеркнул, что только при помощи диалога можно понять друг друга.

«Всегда лучше разговаривать. И МОК придерживается этих принципов», — заключил Адамс.

Ранее допинг-проба Камилы Валиевой показала положительный результат. Из-за этого церемонию награждения российских фигуристов, выигравших в командном турнире, отменили.

CAS тем не менее разрешил Валиевой и дальше участвовать в Олимпиаде. На этой неделе она стала первой после короткой программы, произвольная программа пройдет 17 февраля.

Если Валиева войдет в тройку победителей в одиночном первенстве, то церемонии награждения не будет, а ее результат признают предварительным. На такие меры МОК пошел из-за продолжающегося расследования допингового дела.