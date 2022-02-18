Представители Валиевой запросят вскрытие допинг-пробы В из-за возможной ошибки лаборатории

Представители российской фигуристки Камилы Валиевой попросят вскрытия пробы В спортсменки, которая была взята у нее в конце декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе. Вот почему спортсменка запросит анализ пробы В», —сказано в пункте 119 мотивировочного решения.

На прошлой неделе разразился международный скандал из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой. РУСАДА временно отстранило спортсменку от соревнований, но 15-летняя россиянка оспорила это решение. CAS позже разрешил Валиевой продолжить участие в Играх.

С самого начала Олимпиады в Пекине Валиевой пророчили первое место, но Игры она завершила четвертой. В произвольной программе фигуристка допустила ряд ошибок, хотя по итогам короткой программы Валиева была первой. На 15-летнюю спортсменку оказали влияние давление и стресс, которые свалились на нее после скандала с допинг-пробой.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин заявил «360», что спортсменку психологически сломали. Он отметил, что Валиевой приходилось ночами по семь часов выслушивать все разбирательства.