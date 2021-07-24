Посольство России призвало МОК исправить некорректную принадлежность Крыма на картах

Посольство России в Японии обратилось к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием исправить карты, на которых Крым включен в состав Украины. Об этом сказано в сообщении, которое было опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве исходят из того, что МОК и оргкомитет Олимпиады внесут исправления в карту в соответствии с очевидной правовой и объективной реальностью.

Ранее на сайте Олимпийских игр появилась карта, на которой Крым был изображен частью России. После негативной реакции Украины представители МОК извинились за «ошибку» и опубликовали новый вариант карты, на которой Крым представлен частью Украины. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, говоря о сложившейся ситуации, заявил, что члены МОК не разбираются в истории.