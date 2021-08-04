Российские гандболистки вышли в полуфинал Игр в Токио

Женская сборная России по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Команда обыграла сборную Черногории.

Встреча в четвертьфинале завершилась со счетом 32:26 в пользу россиянок. Самой результативной стала Анна Вяхирева, которая забила восемь голов, Полина Кузнецова — пять мечей в ворота соперника, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева — по четыре гола.

Соперник российских спортсменок в полуфинале определиться позже. Россия за выход в финал поборется либо с Норвегией, либо с Венгрией в пятницу, 6 августа.

Российский гандболистки являются действующими олимпийскими чемпионками, однако Игры в Токио они начали с ничьей с бразильянками (24:24) и разгромного поражения от шведок (24:36). Потом последовали победы в играх с командами Венгрии (38:31), Франции (28:27) и Испании (34:31) позволили подопечным Алексея Алексеева досрочно выйти в ¼ финала Олимпиады.

Женская сборная России по гандболу является одним из фаворитов соревнований. Помимо золота в Рио, у команды есть серебряная медаль Игр в Пекине. Они также являются четырехкратными чемпионками мира.