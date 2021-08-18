Польская легкоатлетка пожертвовала олимпийскую медаль на благотворительность

Польская метательница копья Мария Андрейчик продала серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде в Токио. Полученные деньги она отправит на благотворительность.

«Медаль, которую я выставила на прошлой неделе, была продана с аукциона компании Zabka. Вместе с пожертвованием победителя аукциона мы собрали для Милоша более полумиллиона злотых (более девяти миллионов рублей)» — написала спортсменка в Instagram.

Восьмилетний мальчик страдает пороком сердца. Деньги необходимы для проведения операции в США. Всего нужно собрать 1,5 миллиона польских злотых. Пока удалось собрать половину этой суммы. Как заявил победитель аукциона, олимпийская медаль останется у легкоатлетки.

Мария Андрейчик завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Она метнула копье на 64,61 метра. Спортсменку обошла китаянка Лю Шиин с результатом 66,34 метра. Игры проходили с 23 июля по 8 августа. В этом году российские спортсмены привезли с Олимпиаду 71 награду. Им удалось принести в копилку сборной страны 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.