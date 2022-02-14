Журналисты выяснили, каким образом у Камилы Валиевой могла оказаться положительная допинг-проба. Версию попадания в организм спортсменки выдвинул RT. Они сослались на данные из документов Всемирного антидопингового агентства WADA. Оказывается, следы запрещенного для атлетов триметазидина могут появиться и после употребления другого, разрешенного в спорте препарата.

Речь идет о лекарстве от мигрени «Ломеризин». Оно допустимо для приема во время спортивных соревнований. Теперь экспертам предстоит выяснить, есть ли в пробе Камилы Валиевой следы этого средства. Оно могло привести к положительному результату на триметазидин.

Положительный результат пробы Камилы Валиевой на допинг 11 февраля официально подтвердило Международное агентство тестирования. После этого МОК (Международный олимпийский комитет) и WADA подали в Спортивный арбитражный суд апелляцию. Они попытались опротестовать отмену отстранения спортсменки от Олимпиады в Пекине. Окончательное решение об участии Камилы Валиевой в Играх огласят 14 февраля.

Пока еще не состоялось официальное награждение олимпийских победителей в командном зачете по фигурному катанию. Золотую медаль завоевали российские спортсмены, но из-за допинг-теста Валиевой церемонию решили отложить.