Появился видеоразбор выступлений Трусовой и Валиевой на Олимпиаде

Российские фигуристки откатали произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. После подведения итогов издание The New York Times показало видеоразбор выступлений Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

«Александра Трусова из России показала сложную с точки зрения физики комбинацию вращений и прыжков, заставившую многих зрителей аплодировать ее произвольной программе», — отметила газета.

К своему посту журналисты добавили видеоразбор проката фигуристки. На кадрах показаны все прыжки, которые выполнила Трусова на льду. Каждый элемент на видео подписан, а также показано количество полученных спортсменкой баллов.

Вместе с разбором выступления Трусовой издание выложило аналитику проката Валиевой.

«Российская фигуристка Камила Валиева, находящаяся в центре допингового скандала, нехарактерно запнулась в произвольной программе. 15-летняя девушка спотыкалась или падала как минимум четыре раза», — подсчитали авторы материала.

Золотую медаль Олимпийских игр в Пекине завоевала Анна Щербакова. Второе место досталось Александре Трусовой, а Камила Валиева не смогла попасть на пьедестал, заняв четвертое место. Президент России Владимир Путин уже поздравил Щербакову с победой.