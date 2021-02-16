Появилось изображение медалей Олимпийских игр в Токио. Оно неновое

Организаторы летних Олимпийских игр показали изображение медалей, которыми будут награждать победителей. Изображение они опубликовали на официальной странице соревнований в Twitter.

На наградах нанесены эмблема игр в Токио и традиционный японский орнамент итимацу. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.

Эти медали уже показывали в 2019 году, но так как соревнования перенесли в связи с пандемией с 2020 на 2021 год, награды решили продемонстрировать еще раз.

Главное их отличие от обычных медалей Олимпийских игр заключается в том, что изготовили их из переработанных гаджетов. Организаторы несколько лет собирали смартфоны и планшеты в специальных пунктах приема, где из аппаратов доставали драгоценные металлы. Всего удалось собрать 79 тонн различных приборов.

Олимпийские игры пройдут в этом году в Токио с 23 июня по 8 августа. Название Игр «Токио-2020» сохранили и оставили без изменений.