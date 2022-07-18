Подмосковная горячая линия 122 начала распознавать пациентов по номеру

В Подмосковье начала работать система распознавания абонентов горячей линии 122 по номеру телефона. Благодаря этому жителям больше не придется каждый раз называть оператору свои данные.

Оператор сам увидит номер полиса медицинского страхования, имя и фамилию обратившегося пациента. Это упростит жителям запись к врачу или на вакцинацию, ведь больше не придется каждый раз диктовать свои данные.

Функция распознавания сработает в том случае, если в электронной медицинской карте пациента указан номер мобильного. Сделать это можно через участкового врача в медицинском учреждении. А если цифры телефона пока еще не привязаны к карте, пациента, как и раньше, при обращении на горячую линию попросят назвать данные полиса.

«Информатизация системы здравоохранения — важное направление в нашей работе. Идентификация абонентов при звонке на 122 позволит жителям сэкономить время при вызове врача или записи к специалисту», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

При обращении на горячую линию жители Подмосковья могут записаться к медицинскому специалисту, а также вызвать врача на дом и получить справочную информацию.