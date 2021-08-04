Синхронистка Колесниченко рассказала о своей победе на Олимпиаде

Чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко поделилась эмоциями после победы на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило РИА ФАН.

Спортсменка выступала вместе со Светланой Ромашиной. Колесниченко рассказала, что стороны может показаться, что они не испытали сильных эмоций от победы, но это не так.

«Мы очень счастливы и рады, что получился такой результат, потому что это были долгие пять лет, тяжелые пять лет — пандемия, перенос Олимпийских игр», — пояснила спортсменка.