«По губам могли читать». Пловец Рылов рассказал, что на пьедестале Игр тайно пел гимн России

Российские спортсмены на Олимпиаде в Токио выделялись среди остальных, хотя им не хватало флага и гимна. Об этом в интервью «360» рассказал подмосковный пловец Евгений Рылов, принесший стране первое за 25 лет олимпийское золото в плавании.

Рылов заметил, что появление команды ROC лучше выступления на предыдущих Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Мы выделялись. <…> Я думаю, это было лучшее, что могло произойти — лучшее решение со стороны Олимпийского комитета», — подчеркнул пловец.

Желание видеть флаг РФ, конечно, было. Но и на стяге Олимпийского комитета, добавил он, присутствует определенная символика страны. То же самое касалось и звучавшей вместо гимна Российской Федерации музыки Чайковского.

«Может быть, и это тоже неплохо. Но когда я был на пьедестале, я был растерян, я не знал, что делать. Понимал, что надо бы петь [гимн], а петь было и нечего. Но про себя гимн пел. Вслух нельзя было — по губам могли читать, мне кажется», — заключил Евгений Рылов.

На его счету — две золотых медали в индивидуальных соревнованиях в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров.