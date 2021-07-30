Пловец Евгений Рылов завоевал вторую золотую медаль на Олимпиаде

Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным Олимпийским чемпионом. Он выиграл золото в заплыве на 200 метров на спине.

Евгений Рылов проплыл дистанцию 200 метров на спине за 01:53.27 и установил олимпийский рекорд. Предыдущий олимпийский рекорд в этом виде принадлежит пловцу из США Тайлеру Клэри, который он установил на Играх в Лондоне в 2012 году.

Вторым и третьим к финишу приплыл американец Райан Мерфи (+0,88) и британец Люк Гринбэк (+1,45).

Рылов на Олимпиаде в Токио завоевал вторую золотую медаль, ранее он финишировал первым на дистанции 100 метров на спине. Также у российского спортсмена есть серебро в составе эстафетной четверки на дистанции 4×200 метров вольным стилем.

Ранее в финал заплыва на 100 метров баттерфляем вышел российский пловец Андрей Минаков.