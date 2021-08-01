Пловчиха Юлия Ефимова не выступит в финале комбинированной эстафеты

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова снялась с выступления в финале комбинированной эстафеты 4 по 100 метров на Олимпийских играх к Токио. Оно состоится 1 августа, заключительный соревновательный день пловцов в бассейне. Ее заменит 16-летняя Евгения Чикунова (брасс).

В команду также войдут Мария Каменева (спина), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль). Об этом ТАСС сообщили в национальной команде.

В предварительном заплыве Ефимова плыла брассом. Команда получила седьмое время. В финале на дистанции 100 метров Ефимова пришла пятой, Чикунова — четвертой.

Токийская Олимпиада стала четвертой в карьере 29-летней спортсменки. Она не собирается через три года выступать на следующих играх, но может и поменять свое решение.

Юлия Ефимова и Евгения Чикунова 26 июля прошли квалификацию на дистанции 100 метров брассом. Они попали в финал Олимпиады в Токио.