Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил, что его бывшая подопечная Александра Трусова может считать, что их сотрудничество в прошлом ничего ей не дало. На ОИ в Пекине фигуристка выиграла серебро.

«Хвалить себя и свой штаб не буду. Мы старались развивать фигуристку. Меняли технику, в частности, вход в группировку», — заявил Плющенко РИА «Новости».

По его словам, они старались ставить интересные программы. Он добавил, что о полученном опыте стоит, скорее, спросить Трусову. «Возможно, она скажет, что Плющенко ничего ей не дал», — заключил он.

Трусова стала тренироваться у Плющенко в мае 2020 года. Но через год он объявил, что они прекратили сотрудничество и спортсменка вернулась к Тутберидзе. Ранее Плющенко заявлял, что Трусовой надо менять подход к составлению своих программ. Например, отказаться от тройного акселя, который у нее не получается. По мнению фигуриста, так рисковать из-за проблемного элемента не стоит.

Трусова на Играх в Пекине исполнила рекордно сложную произвольную программу и впервые в истории Олимпиады исполнила на льду пять четверных прыжков.