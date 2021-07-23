Пицца для Италии и Чернобыль для Украины. Телеканал проиллюстрировал название стран на открытии Олимпиады

Транслировавший открытие Олимпийских игр южнокорейский телеканал MBC оказался в центре скандала. Выход национальной сборной каждой страны он иллюстрировал стереотипным изображением. Для Италии это оказалась фотография пиццы, для Норвегии — лосось, для Украины Чернобыль. Как сообщило издание Khan, зрители обрушились на телеканал с критикой.

При выходе на стадион сборной Сальвадора появилось изображение биткоинов. Для сборной Гаити фото с беспорядков после убийства президента. Команду Сирии представили надписью «гражданская война». Делегацию из Палестины проиллюстрировали видом разделительной стены.

Недовольные зрители обрушились с критикой. Они подчеркнули, что такое поведение со стороны сотрудников телеканала недопустимо и оскорбительно. Спортсмены на церемонии открытия должны быть почетными гостями, вместо этого их унизили.

Руководство телеканала признало ошибку и принесло извинения.

«В сегодняшней трансляции церемонии открытия были использованы неподходящие фотографии и субтитры для представления некоторых стран. Приносим свои извинения зрителям», — говорится в официальном сообщении.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио прошла в пятницу, 23 июля. Впервые на торжественной части международных соревнований были пустые трибуны. Организаторы не пустили зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Бороться за медали спортсмены стран всего мира будут до 8 августа.