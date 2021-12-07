Песков призвал не смешивать спорт и политику в ответ на бойкот Олимпиады США

Отказ американцев отправлять свою делегацию на Олимпийские игры в Пекин не касается спортивной сборной. Смешивать политику и спорт недопустимо. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в олимпийскую семью и в идею олимпизма. Об этом неоднократно говорил президент Путин. Что касается конкретно этого случая, то, как мы понимаем, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что бойкот американцев не касается их спортсменов. Поэтому отказ чиновников приехать на Олимпийские игры не стоит рассматривать очень серьезно. Тем более что соревнования пройдут в сложных эпидемических условиях.

«Если мне не изменяет память, китайская сторона уже давно согласовала с МОК вариант, когда официальные представители приглашаться не будут. Поэтому дальше это, наверное, вопрос между китайскими организаторами и американцами», — отметил Песков.

Накануне СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена объявит о бойкоте Олимпийских игр в Пекине. По словам журналистов, это станет сигналом Китаю о недопустимости нарушения прав человека, агрессии против Тайваня и организации кризиса в торговых поставках.

Несмотря на то, что официально о бойкоте Вашингтон еще не объявил, представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин сделал строгое представление Вашингтону, и пообещал принять контрмеры.