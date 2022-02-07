Первый самолет с российскими олимпийцами вылетел из Пекина

Первые представители российской сборной покинули Пекин после участия в Олимпиаде. Самолет со спортсменами 7 февраля приземлится в Красноярске.

Борт с олимпийцами вылетел из аэропорта Шоуду в 08:40 по местному времени (03:40 мск), сообщил ТАСС. Самолет направился из Пекина в Красноярск.

Первыми в Россию вернутся представители фристайла, специализирующиеся в могуле. К спортсменам не присоединилась лишь бронзовый призер Олимпиады Анастасия Смирнова. Девушке предстоит еще выйти на пьедестал во время торжественной церемонии награждения победителей.

Еще столицу зимней Олимпиады покинул нападающий сборной России по хоккею Андрей Кузьменко. Причиной возвращения в Россию стала травма.

Олимпиада стартовала в Пекине 4 февраля. Соревнования продолжатся до 20 февраля. Сборная России после двух дней зимней Олимпиады поднялась на третье место в официальном медальном зачете. В активе россиян пять медалей. Спортсмены разыграют сразу шесть комплектов наград в понедельник, 7 февраля. Олимпийцы выступят в биатлоне, фигурном катании, шорт-треке, прыжках с трамплина, сноуборде и конькобежном спорте.