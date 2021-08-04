Первое золото Олимпиады Украине принес темнокожий борец

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал для сборной своей страны первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Сейчас Украина находится на 37-м месте в общем медальном зачете.

Беленюк выступает в категории до 87 килограммов. В 1/8 финала он оказался сильнее представителя Сербии Зураби Датунашвили, а в четвертьфинале с трудом вырвал победу у алжирца Башира Сид Азара.

В финале олимпийского турнира он встретился с венгром Виктором Льоринцем и одолел его со счетом 5:1.

Ранее Беленюк трижды становился чемпионом мира. На последнем мировом первенстве он выиграл серебро.

Сейчас в активе украинских спортсменов одна золотая медаль, две серебряные и восемь бронзовых наград.

Олимпийские игры в Токио будут проходить до 8 августа. Россия успела завоевать 14 золотых медалей, 21 серебро и 18 бронзовых медалей.