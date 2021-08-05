Первая штангистка-трансгендер завершила карьеру

Первая спортсменка-трансгендер Олимпийских игр Лорел Хаббард объявила об уходе из большого спорта. Штангистка призналась, что она уже очень стара для международных стартов.

«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно. Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — заявила 43-летняя спортсменка в разговоре с порталом RTE.

Лорел Хаббард из Новой Зеландии участвовала на Олимпиаде в Токио в тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 килограммов. Она вылетела с соревнований, не сумев выполнить ни одной успешной попытки в рывке.

Позже она рассказала, что никогда не стремилась к публичности и не считала себя образцом для подражания. Ей просто хотелось, как и любому другому спортсмену, принять участие в соревнованиях такого уровня.

Генетик, заслуженный врач РФ, доктор биологических наук Евгений Лильин отметил в разговоре с «360», что вопрос о преимуществе в спорте трансгендеров, которые ранее были мужчинами, над женщинами-спортсменками интересен и не исследован.