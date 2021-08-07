Перспективу Дины Авериной выступить на следующих Олимпийских играх оценили

Российская гимнастка Арина Аверина заявила о завершении карьеры после четвертого места на Играх в Токио. Ее сестра Дина стала второй в личном многоборье. Будет ли она снова участвовать в Олимпиаде через три года, предсказать сложно, заявила «360» многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ольга Капранова, комментируя скандал на Играх в Токио.

«Сестры и так держались очень долго. В октябре еще предстоит чемпионат мира по художественной гимнастике. Очень хотелось бы увидеть их там на самых высоких позициях. Но так в России много талантливых гимнасток и всегда большая скамейка запасных», — сказала Капранова.

По ее мнению, Дина Аверина на сегодняшний день является топовой спортсменкой и гимнасткой № 1 в мире. Но Олимпийские игры, к сожалению, всегда очень непредсказуемы.

Сегодня Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Золото досталось израильской гимнастке Линой Ашрам. Сборная подала протест на результаты, но его отклонили.

По словам Капрановой, ситуация, безусловно, очень обидная, но теперь придется это просто пережить.

«В правилах соревнований по судейству прописан регламент протеста. Там дают определенное количество времени, когда объявляют оценку. У судей тоже есть определенное количество времени на выставление оценки. Там регламент строго по времени. Этим воспользовались многие участники этих Игр. Кому-то меняли оценки, кому-то нет. Это уже работа судей», — добавила она.

Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова после соревнований заявила, что судьи просто «убили Дину».

«Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на семь десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и все. Надоели русские, понимаете? Надоели», — возмутилась она в эфире «Матча ТВ».

То, что протест сборной не удовлетворили, тренер назвала позором.