Перегорел. Российский саблист Решетников назвал провалом свое выступление на Олимпиаде

Российский саблист Вениамин Решетников назвал свое выступление на Олимпиаде в Токио полным провалом. Четырехкратный чемпион мира по фехтованию признался, что эмоционально перегорел, сообщил ТАСС.

Мужская сборная России по фехтованию на Олимпийских играх в Токио не смогла завоевать медалей, в том числе в личных турнирах. А в командных соревнованиях саблисты Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко заняли седьмое место.

Решетников ранее уступил в 1/16 финала египтянину Зиаду Эль-Сисси со счетом 13:15.

Сегодня Решетникову исполнилось 35 лет. Он признался себе и тренерскому штабу, что в личном турнире его выступление оказалось полным провалом.

«Я эмоционально перегорел», — сказал спортсмен.

Саблист отметил, что в соревнованиях выросла конкуренция. Он также указал, что в отличие от него, для многих молодых спортсменов эта Олимпиада стала первой.

«Может, это и сыграло роль. Бывает, впадаешь в такое состояние, которое ты не можешь контролировать», — заявил Решетников.

Российская команда имеет потенциал. Предстоит серьезная работа для того, чтобы наверстать упущенное, сказал он.

Российские пловцы между тем завоевали серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете. В активе у команды семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали.