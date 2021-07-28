facebook_pixel
    28 июля 2021, 09:53

    Перегорел. Российский саблист Решетников назвал провалом свое выступление на Олимпиаде

    Александр Блинов

    Российский саблист Вениамин Решетников назвал свое выступление на Олимпиаде в Токио полным провалом. Четырехкратный чемпион мира по фехтованию признался, что эмоционально перегорел, сообщил ТАСС.

    Перегорел. Российский саблист Решетников назвал провалом свое выступление на Олимпиаде

    Мужская сборная России по фехтованию на Олимпийских играх в Токио не смогла завоевать медалей, в том числе в личных турнирах. А в командных соревнованиях саблисты Вениамин Решетников, Константин Лоханов, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко заняли седьмое место.

    Решетников ранее уступил в 1/16 финала египтянину Зиаду Эль-Сисси со счетом 13:15.

    Сегодня Решетникову исполнилось 35 лет. Он признался себе и тренерскому штабу, что в личном турнире его выступление оказалось полным провалом.

    «Я эмоционально перегорел», — сказал спортсмен.

    Саблист отметил, что в соревнованиях выросла конкуренция. Он также указал, что в отличие от него, для многих молодых спортсменов эта Олимпиада стала первой.

    «Может, это и сыграло роль. Бывает, впадаешь в такое состояние, которое ты не можешь контролировать», — заявил Решетников.

    Российская команда имеет потенциал. Предстоит серьезная работа для того, чтобы наверстать упущенное, сказал он.

    Российские пловцы между тем завоевали серебро в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

    Россия занимает четвертое место в медальном зачете. В активе у команды семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали.