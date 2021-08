Пенсионерки перепели песню We will rock you в поддержку сборной России на Олимпиаде

Пенсионерки их Москвы и Подмосковья сняли клип в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде. Они записали кавер песни We will rock you группы Queen.

Хор жительниц столичного региона снял ролик на мотив песни We will rock you. В качестве декораций женщины использовали деревенские пейзажи, отметил РЕН ТВ. Поддержать олимпийцев песней решили в рамках флешмоба #wewillROCyou, запущенного в соцсетях в июле. В названии флешмоба обыгрываются английские слова rock («порвем») и ROC (Олимпийский комитет России — ОКР). Под этой аббревиатурой россияне выступают на Играх после допингового скандала. «Этот чертов МОК на все готов, скоро скажет, бегать без штанов, снять трусы, скажут всем, и тогда мы вам покажем, чем we will ROC you», — поют в клипе пенсионерки. В тексте исполнительны заявляют, что над пьедесталом в Токио будет развиваться российский флаг. При этом сейчас на Олимпийских играх сборная России выступает под флагом ОКР. Международные соревнования проходят с 23 июля по 8 августа.