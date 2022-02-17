«Отпустила вообще». Тутберидзе упрекнула Валиеву в нежелании бороться на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева стала четвертой на Олимпиаде в Пекине. Сразу после проката тренер Этери Тутберидзе упрекнула спортсменку в том, что она перестала бороться после первой ошибки.

«Ну что ты так отпустила-то все? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», — обратилась Тутберидзе к Валиевой сразу после завершения выступления. Прокат показывали в эфире телеканала «Россия 1».

Фигуристка лидировала после короткой программы, но в произвольной допустила большое количество недочетов. Сначала Валиева ошиблась при выполнении тройного акселя, а затем несколько раз упала во время прыжков. В итоге спортсменка набрала 141,93 балла и заняла четвертое место.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Валиеву «убил» допинг-скандал. Девушка не могла справиться с обрушившимся на нее давлением. Проба на допинг дала положительный результат в декабре 2021 года. Сейчас продолжаются разбирательства по этой ситуации. Несмотря на результат, фигурист Максим Ставиский в беседе с «360» назвал спортсменку бойцом.