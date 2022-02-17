«Отняли Олимпиаду». Тренер по фигурному катанию Водорезова оценила ситуацию с Валиевой

Ситуация вокруг Камилы Валиевой привела к тому, что у реальной претендентки просто отняли Олимпийские игры. Не каждый взрослый спортсмен сможет кататься под таким давлением. Об этом «360» заявила тренер по фигурному катанию Елена Водорезова.

Она подчеркнула, что на произвольной программе Валиева уже просто устала сдерживаться и показывать, насколько она сильная.

«Просто отняли Олимпиаду у Валиевой. Неизвестно, что будет через четыре года, а реальную претендентку все замучили, а она должна выходить и кататься. Я не знаю, как взрослый человек может выступать под таким давлением», — заявила Водорезова.

Отдельно она поздравила занявших первое и второе место Анну Щербакову и Александру Трусову. Тренер отметила, что россиянки вошли в историю своей победой.

«Саша сделала, что она хотела и доказала, что она может. Аню я поздравляю просто с гениальным катанием. Она показала свои лучшие элементы», — подытожила тренер.

Анна Щербакова и Александра Трусова получили золотую и серебряную медали Олимпийских игр по итогам выступления на произвольной программе. Занимавшая первое место после короткого выступления Камила Валиева упала после выполнения акселя. В результате она заняла только четвертое место.

С самого начала Олимпийских игр молодую фигуристку преследовал скандал с допингом. В анализах, взятых у нее в конце декабря обнаружили запрещенное вещество. Сначала Валиеву отстранили от участия в соревнованиях, но она обжаловала это решение.

С этим не согласились международные спортивные структуры во главе с МОК. Они подали апелляцию в спортивный арбитраж, который оставил ее без удовлетворения.