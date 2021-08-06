Оргкомитет Игр в Токио заявил о своей непричастности к лишению аккредитации тренеров из Белоруссии

Оргкомитет Олимпиады в Токио не причастен к лишению двух белорусских тренеров аккредитаций. Решение принимал Международный олимпийский комитет.

Решение принимал МОК, я не могу это комментировать», — передал ТАСС слова спикера оргкомитета Масы Такая.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что лишил аккредитации тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича. Их выселили из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить белорусскую бегунью Кристину Тимановскую вернуться на родине после критики их работы.

Легкоатлетка должна была выступать на Олимпиаде на дистанциях 100 и 200 метров. Но ее поставили на эстафету, к которой она не готовилась. В итоге Тимановская эмоционально раскритиковала решение тренерского штаба в соцсетях. В ответ на это девушку отозвали в Белоруссию, но она обратилась за помощью к полиции и Международному олимпийскому комитету (МОК). Сейчас Тимановская находится в Польше, которая предоставила ей гуманитарную визу.