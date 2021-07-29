Оргкомитет Игр начал расследование по делу Медведева и журналиста из Чили

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование в отношении чилийского журналиста, который спровоцировал российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом в четверг сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ОКР.

«Мы получили ответ от Оргкомитета на наш запрос относительно инцидента в микст-зоне после матча Медведева. Оргкомитет начал расследование», — говорится в заявлении.

Руководство российской делегации 29 июля направило обращение в оргкомитет Олимпиады в Токио после вопроса чилийского журналиста Себастьяна Намиаса российскому теннисисту Даниилу Медведеву о «клейме обманщиков». Представитель СМИ спросил спортсмена, как тот относится к тому, что россияне якобы несут на себе «клеймо обманщиков».

Российский теннисист пристыдил журналиста и попросил Международную федерацию тенниса отстранить Себастьяна Намиаса. Через некоторое время чилиец сообщил, что его вопрос был безобидным и о мошенничестве он не говорил. Он предположил, что Медведев не так понял его вопрос. Олимпийские игры в Токио будут идти до 8 августа.