Опасность урагана «Дориан» понизили до второй категории

Опасность урагана «Дориан» снизили до 3 степени Подробнее

Сейчас максимальная скорость ветров в США составляет 177 километров в час. Однако несмотря на уменьшение максимальной интенсивности, ураган увеличивается в размерах. Он начал движение на на северо-запад страны.

Ожидается, что «Дориан» доберется до побережья Флориды в ночь на 4 сентября, а после ударит по штатам Джорджия и Южная Каролина.

Ураган бушевал в районе Багамских островов с 1 сентября. Скорость порывов ветра составляла 200 километров в час. За три дня погибли пять человек. В регионе отменили не менее тысячи авиарейсов, затоплена территория и разрушены дома.