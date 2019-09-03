Опасность урагана «Дориан» понизили до второй категории
Уровень опасности мощнейшего урагана «Дориан» снизился до второй категории из пяти возможных по шкале ураганного ветра Саффира Симпсона, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CNN.
Опасность урагана «Дориан» снизили до 3 степениПодробнее
Сейчас максимальная скорость ветров в США составляет 177 километров в час. Однако несмотря на уменьшение максимальной интенсивности, ураган увеличивается в размерах. Он начал движение на на северо-запад страны.
Ожидается, что «Дориан» доберется до побережья Флориды в ночь на 4 сентября, а после ударит по штатам Джорджия и Южная Каролина.
Ураган бушевал в районе Багамских островов с 1 сентября. Скорость порывов ветра составляла 200 километров в час. За три дня погибли пять человек. В регионе отменили не менее тысячи авиарейсов, затоплена территория и разрушены дома.