«Они делают гадости, забудьте про них». Ирина Роднина прокомментировала поведение украинских фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала реакцию украинских фигуристов на прокат российской спортсменки Камилы Валиевой. Она призвала россиян не обращать внимание на недостойное поведение соперников. Ее слова привело издание «Спорт-Экспресс».

Роднина отметила, что чем меньше на это обращать внимание, тем чище будет спорт.

«Они делают гадости, которые не очень приветствуются олимпийским движением. Забудьте про них. Где мы, и где украинцы. Единственное их счастье — сидеть рядом с нашей командой. И то это получилось по жребию», — сказала Роднина.

После выступления Камилы Валиевой все иностранные спортсмены стоя ей аплодировали. Лишь украинские фигуристы остались на своих местах и не приветствовали успешный прокат россиянки.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отказе украинских фигуристов аплодировать Валиевой. По ее мнению, спортсмены из соседней страны не стали поддерживать россиянку из-за давления руководства своей страны.

По результатам короткой программы Валиева заняла первое место, набрав 90,18 балла. За произвольный прокат в последнем виде программы фигуристка получила 178,92 балла, также заняв первое место. Японка Каори Сакамото стала второй с 148,66 балла. Мадлен Скизас из Канады набрала 132,04 балла.

В результате российская сборная завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Китае. Помимо Валиевой, чемпионами стали Марк Кондратюк, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Теперь сборная России расположилась на первом месте в медальном зачете Олимпийских игр 2022 года. Россияне забрали в общем шесть наград: два золота, два серебра и две бронзы.