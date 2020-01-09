Олимпийцам запретили протестовать на Играх

Запрет приняли 9 января на совместном заседании исполкома с комиссией спортсменов МОК. Атлетам запретили любые проявления протеста во время главных соревнований планеты. Спортсмены не имеют права демонстрировать политическую символику и жесты, а также нарушать порядок церемоний. Запрет касается посредственно соревнований, пребывания в Олимпийской деревне, награждения, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

Помимо политических протестов, атлетам запретили проявлять в любой форме несогласие с решением судей. За нарушение вышеперечисленных запретов будут наказывать. Степень ответственности определят Национальный олимпийским комитет, международная федерация и МОК.

Отныне олимпийцы имеют право демонстрировать свою позицию только в соцсетях и во время беседы с представителями СМИ.