    09 января 2020, 17:01

    Олимпийцам запретили протестовать на Играх

    Андрей Иванов

    Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил запрет на любые протесты спортсменов во время Олимпийских игр. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.
    Олимпийцам запретили протестовать на Играх

    Запрет приняли 9 января на совместном заседании исполкома с комиссией спортсменов МОК. Атлетам запретили любые проявления протеста во время главных соревнований планеты. Спортсмены не имеют права демонстрировать политическую символику и жесты, а также нарушать порядок церемоний. Запрет касается посредственно соревнований, пребывания в Олимпийской деревне, награждения, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

    Помимо политических протестов, атлетам запретили проявлять в любой форме несогласие с решением судей. За нарушение вышеперечисленных запретов будут наказывать. Степень ответственности определят Национальный олимпийским комитет, международная федерация и МОК.

    Отныне олимпийцы имеют право демонстрировать свою позицию только в соцсетях и во время беседы с представителями СМИ.