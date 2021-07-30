Олимпийской чемпионке Бацарашкиной присвоили звание лейтенанта

Глава Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о присвоении звания лейтенанта Виталине Бацарашкиной, завоевавшей две золотые медали на соревнованиях по стрельбе на Олимпиаде в Токио. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили РИА «Новости».

«Двукратной олимпийской чемпионке прапорщику Виталине Бацарашкиной присвоено офицерское воинское звание „лейтенант“», — сообщили в Росгвардии.

Бацарашкина взяла медали во всех видах стрельбы, в которых участвовала. Она завоевала три награды на Олимпийских играх. И принесла первое золото в копилку российской сборной, победив в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Бацарашкина установила олимпийский рекорд, выбив 240,3 балла.

В пятницу Бацарашкина завоевала второе золото на токийских Играх. Россиянка обошла в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров соперниц из Южной Кореи и Китая. Спортсменку поздравили с победой президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Еще одну медаль — серебряную — стрелок завоевала в соревнованиях смешанных пар.