Олимпийский призер ответил Познеру на высказывание о допинге

Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о ситуации на Олимпиаде в Токио и ответил Владимиру Познеру на высказывание о допинге. Об этом написала «Газета.ru».

Голоцуцков отметил, что скандал с допингом у российских спортсменов был уже давно, и о нем пора бы забыть.

«Начнем с того, что после драки кулаками не машут. Во-вторых, допинг — настолько заезженная тема. Я, честно говоря, не знаю, по каким причинам это до сих пор вспоминают. Мне кажется, лучше сейчас радоваться тем медалям, которые у нас есть», — сказал спортсмен.

Он также ответил на высказывание Владимира Познера. Журналист ранее заявил, что Россия заслужила наказание за допинговый скандал. Голоцуцков указал на то, что страдают от последствий спортсмены, которые никогда не были замечены ни в чем предосудительном.

«У каждого есть свое мнение, и Владимир Познер имеет на это право, и я, и остальные. Он очень опытный человек, но мнение спортсменов, мне кажется, будет слегка другим. Он сказал не про саму Россию, а про чиновников — и, с одной стороны, он действительно прав. Но я высказываюсь как спортсмен, как человек, который сегодня развивает массовый спорт и спортивную гимнастику. А если брать каких-то чиновников, здесь действительно очень много дыр, и с этим я согласен», — заключил гимнаст.