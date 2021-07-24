Олимпийский призер Артамонов поделился эмоциями от победы

Российский тхэквондист Михаил Артамонов, завоевавший бронзу на Олимпиаде в Токио, не ожидал, что ему удастся побороться за медаль. Он почувствовал, что победу нельзя упускать, во втором раунде решающего поединка с аргентинцем Лукасом Гузманом.

«Я не ждал, что получится бороться за бронзу, но фаворит из Южной Кореи в полуфинале проиграл тунисцу — тому же, кому уступил и я, после этого у меня появился шанс. Во втором раунде я почувствовал, что нельзя отпускать победу. Соревнования закончились довольно-таки удачно. Теперь можно расслабиться и наслаждаться моментом», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Артамонов принес вторую медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров взяла Анастасия Галашина из Ярославля. Она уступила олимпийской чемпионке из Китая Цянь Ян всего 0,7 балла.

Летние Олимпийские игры открылись в Токио 23 июля. Соревнования проходят при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Спортивный праздник закончится 8 августа. В Играх примут участие 335 спортсменов из России.