Олимпийский огонь зажгли в Токио

Теннисистка Наоми Осака зажгла олимпийский огонь в Токио. Его расположили наверху пирамиды в виде священной горы Фудзи.

Место, где теперь горит огонь, было спрятано в огромном цветке, который медленно раскрывался, пока к нему по ступеням с факелом в руках поднималась японская спортсменка.

Она приняла эстафету от нескольких олимпийских чемпионов из Японии и врачей, которые боролись с коронавирусом.

Теперь XXXII летние Игры в Токио официально открылись. Состязания будут длиться до 8 августа.

Наоми Осака четыре раза становилась победительницей турниров «Большого шлема». В 2019 году она стала первой ракеткой мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).