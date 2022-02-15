Олимпийский чемпион Чепиков: российские биатлонисты не справились с нервами

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков для «ФедералПресс» прокомментировал выступление российских биатлонистов на Олимпиаде. Он считает, что завоевать золото сборной помешало нервное напряжение.

«В первую очередь хочется сказать, что вся наша команда проявила себя очень хорошо. Выступили на высоком уровне. Мы все видели эту борьбу. Минутное преимущество. Но Эдуард Латыпов на последнем огневом рубеже, видимо, психологически не справился с нервами: адреналин пошел, мышечный тремор, так как промахи были достаточно большими — на 20–30 сантиметров», — сказал Чепиков.

Он пожелал биатлонистам справиться с переживаниями и настроиться на победу в заключительной гонке.