Олимпийский чемпион Батыргазиев рассказал о планах на грядущую Олимпиаду
Олимпийский чемпион Токио-2020 по боксу Альберт Батыргазиев рассказал о своих планах на грядущую Олимпиаду в Париже-2024. Об этом сообщили NEWS.ru.
«Я собираюсь там участвовать, это даже не обсуждается. Цикл короткий, всего три года, отсчет уже пошел», — рассказал спортсмен.
Батыргазиев принимает участие в весовой категории до 57 килограммов. 23-летний спортсмен одержал победу над американцем Дьюком Рэганом в финале олимпийского турнира.
Всего российские боксеры смогли заработать пять медалей в Токио: одно золото, одно серебро и три бронзы.