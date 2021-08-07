Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию оказалась сотрудницей Кремля

Завоевавшая свое третье олимпийское золото в Токио синхронистка Александра Пацкевич работает в Кремле. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации президента России.

«Она наша сотрудница, находилась год в отпуске за свой счет, готовилась к Олимпиаде», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее стало известно, что Пацкевич и ее партнеры по команде Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар стали олимпийскими чемпионками Игр в Токио. За техническую и произвольную программы спортсменки получили 196,0979 балла. Синхронистки из Китая заработали 193,5310 балла и взяли серебро. Бронза досталась украинкам, которые закончили соревнования с 190,3018 балла.

Еще одну золотую медаль Олимпиады в столице Японии сборной ОКР сегодня принес борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. В финале соревнований в весовой категории до 97 килограммов россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Это вторая олимпийская медаль Садулаева высшей пробы.