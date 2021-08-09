Олимпийская чемпионка Дудкина оценила выступления российских гимнасток на Олимпиаде-2020

Олимпийская чемпионка в групповом многоборье Ксения Дудкина оценила выступление российских гимнасток на летних Играх-2020 в Токио. Об этом сообщила «Газета.ru».

По ее словам, выступление российских спортсменок было безупречным. Дудкина заявила, что не берется комментировать выставленные баллы, однако, по ее мнению, вся планета поддерживает наших спортсменок.

«Мы как работали, так и будем работать. Мы с Ириной Александровной Винер-Усмановой заодно, как готовили чемпионок, так и будем это делать — в два раза сильнее, в два раза больше и в два раза лучше. И будем стремиться только к тому, чтобы нас никто не догнал. Будем продолжать писать историю», — заявила чемпионка.

Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту.