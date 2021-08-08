Олимпиаду в Токио официально закрыли

Летние Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. Президент МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Столица Франции примет следующие Игры.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сборная России завершила соревнования на пятом месте в общемедальном зачете. Россияне завоевали 71 награду: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Последней медалью в копилке ОКР на этих Играх стало серебро женской сборной по гандболу. Спортсменкам не удалось в финале победить сборную Франции.

Накануне из-за несправедливого судейства, считают специалисты, сборная России по художественной гимнастике впервые с 1996 года осталась без золотых олимпийских медалей. Российская гимнастка Дина Аверина стала второй в финале индивидуального многоборья. Первое место досталось израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем выступлении.

После этого в олимпийском многоборье по художественной гимнастике команда из России также взяла серебро. Медали высшей пробы достались болгаркам.