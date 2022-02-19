Норвегия досрочно выиграла медальный зачет на Олимпиаде в Пекине

Сборная Норвегии досрочно выиграла неофициальный медальный зачет на Олимпийских играх в Пекине. На счету у норвежцев 35 медалей: 15 золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых.

Норвежская команда также побила рекорд по числу золотых медалей, выигранных в течение одной Олимпиады. На Играх в Пхенчхане спортсмены этой же скандинавской страны тоже поставили рекорд в 14 наград высшей пробы. В этом году они превзошли сами себя.

Сборная Германии следует за Норвегией. В ее активе 11 золотых медалей. Российская сборная находится на восьмом месте с шестью золотыми медалями. Также россияне завоевали 11 серебряных наград и 14 бронзовых. Настоящим героем дня сегодня стал российский лыжник Александр Большунов, который выиграл свое третье за эти Игры олимпийское золото.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. В последний день соревнований хоккейная сборная России поспорит за золото с Финляндией. Накануне россияне по буллитам обыграли Швецию.