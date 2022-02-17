ОКР призвал Международный союз конькобежцев наградить призеров командного турнира фигуристов

Олимпийский комитет России призвал Международный союз конькобежцев наградить призеров командного турнира фигуристов. Глава комитета Станислав Поздняков заявил, что результаты турнира не подлежат пересмотру.

«В отношении результата командного турнира ОКР уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки», — привел «Интерфакс» слова Позднякова.

Глава комитета сообщил, что на пресс-конференции МОК официальный представитель организации заявил, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований будут считаться предварительными, но в ОКР с этим не согласны.

Он объяснил, что антидопинговый закон сформирован таким образом, что результаты турнира могут пересмотреть только в том случае, если предполагаемое нарушение было совершено в ходе Олимпиады. Свою позицию, по словам Позднякова, ОКР будет отстаивать в ходе любого разбирательства.